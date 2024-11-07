Путин обвинил Запад в навешивании ярлыков «развитых» и «отсталых» стран
Запад привык классифицировать страны как «развитые» и «отсталые», чтобы использовать последние и диктовать им политику, но неравноправие всегда ведет к дурным последствиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались некие стереотипы, своего рода иерархии. Есть, мол, развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой должны все стремиться. А есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары. Их дело – беспрекословно слушать, что им говорят со стороны, и действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше», – сказал президент.
Путин назвал такой подход способом эксплуатации мирового большинства, который на самом деле представляет собой расистскую идеологию, пустившую корни в сознание многих. Это, в свою очередь, является препятствием для всеобщего гармоничного развития, полагает глава государства.
Президент также добавил, что самым деструктивным в сегодняшнем мире является высокомерие «развитых» стран. России же это несвойственно и она не пытается кого-то «поучать», подчеркнул Путин.
XXI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 4 по 7 ноября в гостиничном комплексе «Поляна 1389» в Сочи. Тема заседания: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».