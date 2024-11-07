Путин обвинил Запад в навешивании ярлыков «развитых» и «отсталых» стран

«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались некие стереотипы, своего рода иерархии. Есть, мол, развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой должны все стремиться. А есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары. Их дело – беспрекословно слушать, что им говорят со стороны, и действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше», – сказал президент.