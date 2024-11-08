В Гватемале требуют 2860 лет тюрьмы для генерала Бенедикто Лукаса Гарсии
Прокуратура Гватемалы попросила приговорить бывшего начальника генштаба вооруженных сил генерала Бенедикто Лукаса Гарсию к 2860 годам тюремного заключения за истребление коренного населения во время гражданской войны. Об этом пишет La Republica.
В начале заключительного этапа процесса, который открылся 5 апреля, прокурор Мерседес Моралес попросила суд приговорить Гарсию к 30 годам тюремного заключения за геноцид. Она также попросила приговорить его к 30 годам за преступления против человечности и к 2800 годам за насильственное исчезновение 70 человек. Несмотря на запрошенные сроки, закон Гватемалы гласит, что человек может провести в тюрьме только 50 лет.
«Установлено, что намерением обвиняемого было уничтожение этнического народа майя иксиль, который [вооруженные силы] считали "внутренним врагом" во время войны», – сказал прокурор о бывшем начальнике штаба армии.
92-летнего генерала судят за его роль в убийстве более 1200 представителей коренного населения, обвиненных в поддержке партизан в период с 1978 по 1982 г., когда у власти находился его брат, президент Ромео Лукас Гарсия, умерший в Венесуэле в 2006 г. В ходе семимесячного судебного процесса были представлены военные документы, отчеты судебно-медицинских экспертов и показания выживших, а также другие доказательства. Ожидается, что суд вынесет приговор на следующей неделе.