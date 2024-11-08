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В Гватемале требуют 2860 лет тюрьмы для генерала Бенедикто Лукаса Гарсии

Ведомости

Прокуратура Гватемалы попросила приговорить бывшего начальника генштаба вооруженных сил генерала Бенедикто Лукаса Гарсию к 2860 годам тюремного заключения за истребление коренного населения во время гражданской войны. Об этом пишет La Republica.

В начале заключительного этапа процесса, который открылся 5 апреля, прокурор Мерседес Моралес попросила суд приговорить Гарсию к 30 годам тюремного заключения за геноцид. Она также попросила приговорить его к 30 годам за преступления против человечности и к 2800 годам за насильственное исчезновение 70 человек. Несмотря на запрошенные сроки, закон Гватемалы гласит, что человек может провести в тюрьме только 50 лет.

«Установлено, что намерением обвиняемого было уничтожение этнического народа майя иксиль, который [вооруженные силы] считали "внутренним врагом" во время войны», – сказал прокурор о бывшем начальнике штаба армии.

92-летнего генерала судят за его роль в убийстве более 1200 представителей коренного населения, обвиненных в поддержке партизан в период с 1978 по 1982 г., когда у власти находился его брат, президент Ромео Лукас Гарсия, умерший в Венесуэле в 2006 г. В ходе семимесячного судебного процесса были представлены военные документы, отчеты судебно-медицинских экспертов и показания выживших, а также другие доказательства. Ожидается, что суд вынесет приговор на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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