В Гватемале требуют 2860 лет тюрьмы для генерала Бенедикто Лукаса Гарсии

92-летнего генерала судят за его роль в убийстве более 1200 представителей коренного населения, обвиненных в поддержке партизан в период с 1978 по 1982 г., когда у власти находился его брат, президент Ромео Лукас Гарсия, умерший в Венесуэле в 2006 г. В ходе семимесячного судебного процесса были представлены военные документы, отчеты судебно-медицинских экспертов и показания выживших, а также другие доказательства. Ожидается, что суд вынесет приговор на следующей неделе.