Минобороны РФ: за неделю сбиты 290 украинских БПЛА и восемь ракет ATACMS
Средствами противовоздушной обороны России со 2 по 8 ноября сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.
Кроме того, ПВО сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.
В Минобороны также заявили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих. За тот же период российские военные взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка, Максимовка и Антоновка в Донецкой народной республике, Першотравневое в Харьковской области, говорится в сводке.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.