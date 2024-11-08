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Минобороны РФ: за неделю сбиты 290 украинских БПЛА и восемь ракет ATACMS

Ведомости

Средствами противовоздушной обороны России со 2 по 8 ноября сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, ПВО сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

В Минобороны также заявили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих. За тот же период российские военные взяли под контроль населенные пункты Кураховка, Вишневое и Кременная Балка, Максимовка и Антоновка в Донецкой народной республике, Першотравневое в Харьковской области, говорится в сводке.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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