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Axios: команды Байдена и Харрис винят друг друга в провале на выборах

Ведомости

Советники вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвиняют друг друга в победе Дональда Трампа на выборах 5 ноября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько источников.

Один из членов команды Харрис заявил Axios: «107-дневная кампания Харрис была почти безупречной. Предшествовавшая ей кампания Байдена была полной противоположностью».

«Мы сделали все что могли. Я думаю, что препятствия, которые стояли у нас на пути, были непреодолимыми», – рассказал другой собеседник издания в предвыборной кампании вице-президента, имея в виду низкий рейтинг одобрения Байдена и его досрочный уход после провальных июньских дебатов, которые вызвали вопросы о его психическом состоянии.

«Есть широкий круг советников, с которыми [Байден] консультировался по поводу кампании, и они согласны с тем, что баллотироваться стоит – как это сделала партия после самых успешных промежуточных выборов для нового президента за более чем 60 лет... Никто не заставляет президента что-либо делать», – заявил помощник Байдена в ответ на критику.

Бывший сотрудник администрации Байдена также отверг критику в адрес команды Харрис, назвав ее попыткой оправдать неудачи вице-президента. «Как можно было потратить $1 млрд и не победить? Что за чушь?» – заявил он.

Руководство предвыборного штаба Харрис пытается сдержать разочарование и гнев, которые испытывают некоторые сотрудники. По словам четырех человек, участвовавших в совещании 7 ноября, руководители кампании просили сотрудников не общаться с журналистами.

Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как Харрис – 226.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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