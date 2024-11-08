Axios: команды Байдена и Харрис винят друг друга в провале на выборах
Советники вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвиняют друг друга в победе Дональда Трампа на выборах 5 ноября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько источников.
Один из членов команды Харрис заявил Axios: «107-дневная кампания Харрис была почти безупречной. Предшествовавшая ей кампания Байдена была полной противоположностью».
«Мы сделали все что могли. Я думаю, что препятствия, которые стояли у нас на пути, были непреодолимыми», – рассказал другой собеседник издания в предвыборной кампании вице-президента, имея в виду низкий рейтинг одобрения Байдена и его досрочный уход после провальных июньских дебатов, которые вызвали вопросы о его психическом состоянии.
«Есть широкий круг советников, с которыми [Байден] консультировался по поводу кампании, и они согласны с тем, что баллотироваться стоит – как это сделала партия после самых успешных промежуточных выборов для нового президента за более чем 60 лет... Никто не заставляет президента что-либо делать», – заявил помощник Байдена в ответ на критику.
Бывший сотрудник администрации Байдена также отверг критику в адрес команды Харрис, назвав ее попыткой оправдать неудачи вице-президента. «Как можно было потратить $1 млрд и не победить? Что за чушь?» – заявил он.
Руководство предвыборного штаба Харрис пытается сдержать разочарование и гнев, которые испытывают некоторые сотрудники. По словам четырех человек, участвовавших в совещании 7 ноября, руководители кампании просили сотрудников не общаться с журналистами.
Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 301 голосом выборщиков, в то время как Харрис – 226.