Axios: команды Байдена и Харрис винят друг друга в провале на выборах

«Мы сделали все что могли. Я думаю, что препятствия, которые стояли у нас на пути, были непреодолимыми», – рассказал другой собеседник издания в предвыборной кампании вице-президента, имея в виду низкий рейтинг одобрения Байдена и его досрочный уход после провальных июньских дебатов, которые вызвали вопросы о его психическом состоянии.