МИД Эстонии рассказал о попавшем в дом посла в Киеве беспилотнике
Беспилотник якобы упал на дом в Киеве, где проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк, сообщил в X эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Дрон попал в здание в украинской столице утром 7 ноября, следует из сообщения министра.
«Ей повезло, она не пострадала», – написал эстонский министр. Он также призвал предоставить Украине больше помощи в части противовоздушной обороны.
7 ноября Киевская военная администрация сообщила о падении обломков БПЛА в нескольких районах города. По данным властей, пожары произошли в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Оболонском районах.