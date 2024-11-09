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МИД Эстонии рассказал о попавшем в дом посла в Киеве беспилотнике

Ведомости

Беспилотник якобы упал на дом в Киеве, где проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк, сообщил в X эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Дрон попал в здание в украинской столице утром 7 ноября, следует из сообщения министра. 

«Ей повезло, она не пострадала», – написал эстонский министр. Он также призвал предоставить Украине больше помощи в части противовоздушной обороны.

7 ноября Киевская военная администрация сообщила о падении обломков БПЛА в нескольких районах города. По данным властей, пожары произошли в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Оболонском районах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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