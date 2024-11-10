Захарова: у Германии не было таких безумных правителей «лет 80»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Bild о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина, заявив, что эта страна не видела таких безумных правителей «лет 80».
В публикации утверждалось, что президент ударил Мартина по голове после его вопроса об отношениях с Россией и о поддержке строительства газопровода «Северный поток – 2». Захарова допустила при этом, что информация в статье может быть недостоверной.
«Комментировать – только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться», – написала она в своем Telegram-канале.
7 ноября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о развале правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Причиной этого стали разногласия между партнерами по коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике.
Поздно вечером 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от СвДП. Новым министром Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее был главным экономическим советником канцлера.