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Захарова: у Германии не было таких безумных правителей «лет 80»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Bild о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина, заявив, что эта страна не видела таких безумных правителей «лет 80».

В публикации утверждалось, что президент ударил Мартина по голове после его вопроса об отношениях с Россией и о поддержке строительства газопровода «Северный поток – 2». Захарова допустила при этом, что информация в статье может быть недостоверной.

«Комментировать – только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться», – написала она в своем Telegram-канале.

7 ноября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о развале правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Причиной этого стали разногласия между партнерами по коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике.

Поздно вечером 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от СвДП. Новым министром Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее был главным экономическим советником канцлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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