WSJ: Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других станций
Власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС, сообщает The Wall Street Journal. Ее генераторы, трансформаторы и другие части нужны для ремонта других электростанций.
«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ – изъятие собственных энергетических активов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно наладить то, что можно», – говорится в публикации.
Решение о демонтаже ТЭС было принято весной. К концу лета его практически закончили, уточняет WSJ. В результате украинская компания ДТЭК восстановила около 60% мощностей. Руководство ДТЭК заявляет, что не отказалось от ТЭС и планирует восстановить ее, «когда позволят обстоятельства».
Спецоперация России на Украине началась в феврале 2022 г. С тех пор российское военное ведомство регулярно отчитывается об ударах по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times.