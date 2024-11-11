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WSJ: Украина решила разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других станций

Ведомости

Власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС, сообщает The Wall Street Journal. Ее генераторы, трансформаторы и другие части нужны для ремонта других электростанций.

«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ – изъятие собственных энергетических активов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно наладить то, что можно», – говорится в публикации.

Решение о демонтаже ТЭС было принято весной. К концу лета его практически закончили, уточняет WSJ. В результате украинская компания ДТЭК восстановила около 60% мощностей. Руководство ДТЭК заявляет, что не отказалось от ТЭС и планирует восстановить ее, «когда позволят обстоятельства».

Спецоперация России на Украине началась в феврале 2022 г. С тех пор российское военное ведомство регулярно отчитывается об ударах по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В конце августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала спасти украинцев от «катастрофического» зимнего дефицита энергии. По ее словам, Украина лишилась 9 ГВт производственных энергомощностей, что составляет половину от объема электроэнергии, необходимого ей зимой, писала газета Financial Times.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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