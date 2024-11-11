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CNN: Маск может не получить должность в администрации Трампа

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск может не получить должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала указал, что Маску на самом деле не нужно получать должность в администрации Трампа. По словам другого источника, бизнесмен предпочтет не занимать государственную должность на полный рабочий день, учитывая, что ему нужно сосредоточиться на собственных бизнес-проектах.

Отмечается, что скорее всего Маска назначат в один из комитетов «Голубой ленты», созданных для подготовки рекомендаций властям США по спорным ситуациям.

1 ноября Трамп сообщил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, что в случае победы в президентских выборах США он даст Маску «влиятельную должность» в администрации. При этом Трамп не уточнил, какую именно должность он подготовил для бизнесмена.

20 августа Reuters писало, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. В октябре Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от республиканцев. Вскоре окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к бизнесмену по делу о незаконной лотерее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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