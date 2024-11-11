CNN: Маск может не получить должность в администрации Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск может не получить должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.
Собеседник телеканала указал, что Маску на самом деле не нужно получать должность в администрации Трампа. По словам другого источника, бизнесмен предпочтет не занимать государственную должность на полный рабочий день, учитывая, что ему нужно сосредоточиться на собственных бизнес-проектах.
Отмечается, что скорее всего Маска назначат в один из комитетов «Голубой ленты», созданных для подготовки рекомендаций властям США по спорным ситуациям.
1 ноября Трамп сообщил в интервью телеведущему Такеру Карлсону, что в случае победы в президентских выборах США он даст Маску «влиятельную должность» в администрации. При этом Трамп не уточнил, какую именно должность он подготовил для бизнесмена.
20 августа Reuters писало, что Трамп предложил Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. В октябре Маск пообещал выплачивать по $1 млн в день до выборов президента США сторонникам кандидата от республиканцев. Вскоре окружная прокуратура Филадельфии подала гражданский иск к бизнесмену по делу о незаконной лотерее.