CNN: Маск может не получить должность в администрации Трампа

Собеседник телеканала указал, что Маску на самом деле не нужно получать должность в администрации Трампа. По словам другого источника, бизнесмен предпочтет не занимать государственную должность на полный рабочий день, учитывая, что ему нужно сосредоточиться на собственных бизнес-проектах.