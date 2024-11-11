Песков: Путин в курсе о срыве операции ГУР Украины по угону вертолета ВКС России

11 ноября центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники ГУР пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую Украиной территорию. Речь идет о вертолете Ми-8МТПР-1. В ходе оперативных мероприятий контрразведчики РФ обнаружили позиции ПВО, а также места дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Впоследствии по ним было нанесено огневое поражение, уточнили в ЦОС.