Песков: Путин в курсе о срыве операции ГУР Украины по угону вертолета ВКС России
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о том, что Федеральная служба безопасности пресекла операцию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Специальные службы, в первую очередь, перед тем как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему», – сказал представитель Кремля.
На вопрос, будет ли отмечена каким-то образом работа сотрудников ФСБ, Песков ответил, что это будет зависеть от решения президента.
«Люди, которые такие проводят операции успешные, они далеко не публичные. Поэтому не обязательно это будет открытой информацией», – пояснил Песков.
11 ноября центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники ГУР пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую Украиной территорию. Речь идет о вертолете Ми-8МТПР-1. В ходе оперативных мероприятий контрразведчики РФ обнаружили позиции ПВО, а также места дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Впоследствии по ним было нанесено огневое поражение, уточнили в ЦОС.