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Песков: Путин в курсе о срыве операции ГУР Украины по угону вертолета ВКС России

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о том, что Федеральная служба безопасности пресекла операцию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Специальные службы, в первую очередь, перед тем как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему», – сказал представитель Кремля.

На вопрос, будет ли отмечена каким-то образом работа сотрудников ФСБ, Песков ответил, что это будет зависеть от решения президента.

«Люди, которые такие проводят операции успешные, они далеко не публичные. Поэтому не обязательно это будет открытой информацией», – пояснил Песков.

11 ноября центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники ГУР пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую Украиной территорию. Речь идет о вертолете Ми-8МТПР-1. В ходе оперативных мероприятий контрразведчики РФ обнаружили позиции ПВО, а также места дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Впоследствии по ним было нанесено огневое поражение, уточнили в ЦОС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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