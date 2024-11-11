Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины Врублевскому
Московский городской суд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому, который был приговорен к шести годам колонии общего режима за призыв убивать русских. Об этом сообщил ТАСС.
Материалы дела направят обратно в Басманный суд Москвы для рассмотрения «в ином составе», указано в апелляционном решении судей.
Врублевский признавался виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В августе 2022 г. Врублевский, занимая должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане, заявил в интервью блогеру Диасу Кузаирову, что Украина «старается убить как можно больше русских». После этих слов МИД республики выразил ему протест: внешнеполитическое ведомство заявило о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства». В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла.
В марте Басманный суд заочно арестовал экс-дипломата. В этом же месяце МВД России объявило бывшего посла в международный розыск. Он числится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 7 августа стало известно, что Генпрокуратура России направила дело Врублевского в суд.