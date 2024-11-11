Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Днепр», где провел рабочее совещание и заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне спецоперации и характеру действий противника. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
О выполнении задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки министру доложил командующий «Днепром» Михаил Теплинский.
На командном пункте Белоусову доложили об особенностях применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для эффективного поражения живой силы и военной техники украинской армии.
В ходе своего визита глава оборонного ведомства вручил военным, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу». Министр дал высокую оценку результатам боевой работы подразделений группировки.
11 ноября Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки Харьковской области. Министр поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач, верность воинской присяге. Он также выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью служить России, надежно обеспечивать ее безопасность.