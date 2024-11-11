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Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Днепр», где провел рабочее совещание и заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне спецоперации и характеру действий противника. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

О выполнении задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки министру доложил командующий «Днепром» Михаил Теплинский.

На командном пункте Белоусову доложили об особенностях применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для эффективного поражения живой силы и военной техники украинской армии.

В ходе своего визита глава оборонного ведомства вручил военным, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу». Министр дал высокую оценку результатам боевой работы подразделений группировки.

11 ноября Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки Харьковской области. Министр поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач, верность воинской присяге. Он также выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью служить России, надежно обеспечивать ее безопасность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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