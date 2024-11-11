Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Днепр», где провел рабочее совещание и заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне спецоперации и характеру действий противника. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.