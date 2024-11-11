В Израиле подтвердили причастность Нетаньяху к взрывам пейджеров в Ливане

В Израиле подтвердили причастность Нетаньяху к взрывам пейджеров в ЛиванеОперация прошла, «несмотря на противодействия чиновников», заявил Нетаньяху
Канцелярия израильского кабинета министров подтвердила причастность премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху к подрыву пейджеров в Ливане. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии.
«Подтверждаю», – приводит ТАСС слова собеседницы.
Операция была совершена, «несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве», цитировало ранее издание The Times of Israel премьера.
17 сентября в Ливане почти одновременно произошел массовый взрыв пейджеров. Более 4000 человек пострадали, число погибших достигло 12 человек, в том числе двое детей. Reuters писал, что боевики группировки «Хезболла» использовали пейджеры для связи, чтобы исключить возможность отслеживания со стороны Израиля.
За несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров, произведенных тайваньской компанией Gold Apollo. Но в компании уточнили, что пейджеры собирались европейской фирмой, которая имела право использовать тайваньский бренд. Источник утверждал, что Израиль еще на этапе производства заложил в них плату со взрывчатым веществом, которая в итоге сдетонировала после отправки закодированного сообщения.
Axios со ссылкой на источник писал, что за несколько минут до атаки министр обороны Израиля Йоав Галант связался с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы сообщить о предстоящей операции в Ливане. При этом в госдепе утверждают, что США не знали о подготовке операции и не имеют к ней отношения.
Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла». Его представитель заявил, что взрыв пейджеров стал «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка спустя почти год с начала войны в секторе Газа.