В Израиле подтвердили причастность Нетаньяху к взрывам пейджеров в Ливане

Axios со ссылкой на источник писал, что за несколько минут до атаки министр обороны Израиля Йоав Галант связался с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы сообщить о предстоящей операции в Ливане. При этом в госдепе утверждают, что США не знали о подготовке операции и не имеют к ней отношения.