Боррель провел утро в бомбоубежище на Украине
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал утро в бомбоубежище в Киеве. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Боррель сопроводил публикацию своей фотографией, на которой стоит в коридоре. На стене висит табличка с надписью shelter («убежище»).
9 ноября Боррель пятый раз прибыл в Киев. Это его последний визит в столицу Украины в качестве главы европейской дипломатии. По словам Борреля, поддержка Евросоюзом Украины была его личным приоритетом во время его мандата и останется во главе повестки дня ЕС.
ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре или объектам, которые связаны с ней, не раз подчеркивали российские власти.