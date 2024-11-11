Боррель провел утро в бомбоубежище на Украине

9 ноября Боррель пятый раз прибыл в Киев. Это его последний визит в столицу Украины в качестве главы европейской дипломатии. По словам Борреля, поддержка Евросоюзом Украины была его личным приоритетом во время его мандата и останется во главе повестки дня ЕС.