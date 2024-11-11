Кобахидзе: спекуляции об угрозе безвизовому режиму Грузии с ЕС скоро прекратятся

По его словам, отношениям Грузии с ЕС и США нужна существенная перезагрузка отношений. Она связана с парламентскими выборами в Грузии, выборами президента в США и урегулировании конфликта на Украине. Выборы в Грузии и в США уже завершились, теперь все будет способствовать перезагрузке отношений. Конфликт на Украине тоже скоро подойдет к концу, считает премьер.