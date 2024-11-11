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Кобахидзе: спекуляции об угрозе безвизовому режиму Грузии с ЕС скоро прекратятся

Ведомости

Спекуляции о возможной приостановке Евросоюзом (ЕС) безвизового режима для Грузии скоро прекратятся. Об этом сообщил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, отношениям Грузии с ЕС и США нужна существенная перезагрузка отношений. Она связана с парламентскими выборами в Грузии, выборами президента в США и урегулировании конфликта на Украине. Выборы в Грузии и в США уже завершились, теперь все будет способствовать перезагрузке отношений. Конфликт на Украине тоже скоро подойдет к концу, считает премьер.

«Соответственно очень скоро будут созданы все условия для существенной перезагрузки как в одном, так и в другом направлении, и после этого завершатся спекуляции, которые мы часто слышим, о законах, визалиберализации и так далее», – уточнил Кобахидзе (цитата по ТАСС).

28 октября Кобахидзе указал, что евроинтеграция остается главным приоритетом правительства. 30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в том числе законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей.

В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты указали на связь проекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты». После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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