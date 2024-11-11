Кобахидзе: спекуляции об угрозе безвизовому режиму Грузии с ЕС скоро прекратятся
Спекуляции о возможной приостановке Евросоюзом (ЕС) безвизового режима для Грузии скоро прекратятся. Об этом сообщил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, отношениям Грузии с ЕС и США нужна существенная перезагрузка отношений. Она связана с парламентскими выборами в Грузии, выборами президента в США и урегулировании конфликта на Украине. Выборы в Грузии и в США уже завершились, теперь все будет способствовать перезагрузке отношений. Конфликт на Украине тоже скоро подойдет к концу, считает премьер.
«Соответственно очень скоро будут созданы все условия для существенной перезагрузки как в одном, так и в другом направлении, и после этого завершатся спекуляции, которые мы часто слышим, о законах, визалиберализации и так далее», – уточнил Кобахидзе (цитата по ТАСС).
28 октября Кобахидзе указал, что евроинтеграция остается главным приоритетом правительства. 30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в том числе законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей.
В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ