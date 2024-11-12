Согласно прогнозам, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, что обеспечит партии полный контроль над Вашингтоном, когда избранный президент Дональд Трамп вернется в Белый дом. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные сервиса Decision Desk HQ.