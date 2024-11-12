Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей
Согласно прогнозам, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, что обеспечит партии полный контроль над Вашингтоном, когда избранный президент Дональд Трамп вернется в Белый дом. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные сервиса Decision Desk HQ.
По прогнозам Decision Desk HQ, республиканская партия удержит палату представителей, получив 218 мест – число, необходимое для большинства в нижней палате. Окончательный расклад палаты представителей неясен, поскольку бюллетени в Калифорнии все еще подсчитываются.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков, а в национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей.