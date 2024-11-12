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Трамп предложил стать советником по нацбезопасности критику НАТО Майку Уолтцу

Ведомости

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может сделать советником по нацбезопасности члена палаты представителей Майка Уолтца, который критикует НАТО. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Человека на эту должность назначает президент самостоятельно без утверждения сената. Советник по нацбезопасности должен координировать работу агентств, информировать президента и проводить его политику. Сейчас на этом посту находится Джейк Салливан.

Как отмечает издание, Уолтц «в последние годы был ярым сторонником Трампа, разделяя нетерпимость бывшего президента к нелегальной иммиграции и скептицизм по поводу поддержки Америкой Украины».

Майк Уолтц – ветеран армии США и бывший «зеленый берет». Он поддерживает помощь США Украине и стремится усилить надзор за финансированием Киевом военных действий за счет налогоплательщиков. Уолтц в кругах республиканцев стал потенциальным претендентом на высший пост в сфере национальной безопасности во время второго срока Трампа.

Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 312 голосами выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226. 8 ноября стало известно, что Трамп назначит руководителя предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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