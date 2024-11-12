Трамп предложил стать советником по нацбезопасности критику НАТО Майку Уолтцу

Майк Уолтц – ветеран армии США и бывший «зеленый берет». Он поддерживает помощь США Украине и стремится усилить надзор за финансированием Киевом военных действий за счет налогоплательщиков. Уолтц в кругах республиканцев стал потенциальным претендентом на высший пост в сфере национальной безопасности во время второго срока Трампа.