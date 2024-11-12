Трамп предложил стать советником по нацбезопасности критику НАТО Майку Уолтцу
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может сделать советником по нацбезопасности члена палаты представителей Майка Уолтца, который критикует НАТО. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Человека на эту должность назначает президент самостоятельно без утверждения сената. Советник по нацбезопасности должен координировать работу агентств, информировать президента и проводить его политику. Сейчас на этом посту находится Джейк Салливан.
Как отмечает издание, Уолтц «в последние годы был ярым сторонником Трампа, разделяя нетерпимость бывшего президента к нелегальной иммиграции и скептицизм по поводу поддержки Америкой Украины».
Майк Уолтц – ветеран армии США и бывший «зеленый берет». Он поддерживает помощь США Украине и стремится усилить надзор за финансированием Киевом военных действий за счет налогоплательщиков. Уолтц в кругах республиканцев стал потенциальным претендентом на высший пост в сфере национальной безопасности во время второго срока Трампа.
Трамп победил на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 312 голосами выборщиков, в то время как его соперник, действующий вице-президент Камала Харрис – 226. 8 ноября стало известно, что Трамп назначит руководителя предвыборного штаба Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома.