Медведев допустил переход конфликта в «самую опасную стадию» из-за ракет Taurus

По словам немецкого политика, он выдвинет требование о прекращении боевых действий на Украине, предоставив Москве сутки для реакции. Если этот ультиматум не будет выполнен, он планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. При этом Мерц обозначил свою готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.