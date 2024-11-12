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Медведев допустил переход конфликта в «самую опасную стадию» из-за ракет Taurus

Ведомости

После заявлений кандидата в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о поставках Украине немецких ракет Taurus вероятность «перехода конфликта в самую опасную стадию» многократно увеличилась. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, выдвинутый ультиматум Мерца о поставках Украине ракет, в случае если Россия не завершит спецоперацию, «ничего существенно не способен поменять в ходе боевых действий», но риск усугубления конфликта увеличивает.

Как отметил Медведев, заявления кандидата в канцлеры «носят предвыборный характер» и представляют из себя «способ продлить агонию бандеровского режима».

В интервью Stern Мерц сообщил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум в случае своей победы на предстоящих выборах.

По словам немецкого политика, он выдвинет требование о прекращении боевых действий на Украине, предоставив Москве сутки для реакции. Если этот ультиматум не будет выполнен, он планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. При этом Мерц обозначил свою готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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