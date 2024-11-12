Медведев допустил переход конфликта в «самую опасную стадию» из-за ракет Taurus
После заявлений кандидата в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о поставках Украине немецких ракет Taurus вероятность «перехода конфликта в самую опасную стадию» многократно увеличилась. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, выдвинутый ультиматум Мерца о поставках Украине ракет, в случае если Россия не завершит спецоперацию, «ничего существенно не способен поменять в ходе боевых действий», но риск усугубления конфликта увеличивает.
Как отметил Медведев, заявления кандидата в канцлеры «носят предвыборный характер» и представляют из себя «способ продлить агонию бандеровского режима».
В интервью Stern Мерц сообщил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум в случае своей победы на предстоящих выборах.
По словам немецкого политика, он выдвинет требование о прекращении боевых действий на Украине, предоставив Москве сутки для реакции. Если этот ультиматум не будет выполнен, он планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. При этом Мерц обозначил свою готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.