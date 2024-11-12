В МИД Молдавии на встрече с послом РФ обсудили беспилотники

Как уточнили в молдавском МИДе, падение двух дронов произошло 10 ноября на севере и юге республики. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны. После заключения «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», заявлял Гросу.