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В МИД Молдавии на встрече с послом РФ обсудили беспилотники

Ведомости

На встрече с российским послом Олегом Озеровым сотрудники МИД Молдавии обсудили замеченные 10 ноября беспилотники. Об этом сообщили из Telegram-канале МИД Молдавии.

В сообщении указывается, что МИД осуждает нарушение воздушного пространства республики и заявляет о двух замеченных якобы российских беспилотниках. По данным МИД Молдавии, один дрон обнаружили в Каушанском районе, другой – в Рышканах.

Посла РФ в Молдавии Олега Озерова призвали 12 ноября явиться в МИД республики после утверждений Кишинева о падении двух якобы российских дронов на территории страны.

Озеров назвал свой визит во внешнеполитическое ведомство Молдавии плановым. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами, которые поинтересовались, почему его вызвали в МИД.

Как уточнили в молдавском МИДе, падение двух дронов произошло 10 ноября на севере и юге республики. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны. После заключения «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», заявлял Гросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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