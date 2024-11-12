В МИД Молдавии на встрече с послом РФ обсудили беспилотники
На встрече с российским послом Олегом Озеровым сотрудники МИД Молдавии обсудили замеченные 10 ноября беспилотники. Об этом сообщили из Telegram-канале МИД Молдавии.
В сообщении указывается, что МИД осуждает нарушение воздушного пространства республики и заявляет о двух замеченных якобы российских беспилотниках. По данным МИД Молдавии, один дрон обнаружили в Каушанском районе, другой – в Рышканах.
Посла РФ в Молдавии Олега Озерова призвали 12 ноября явиться в МИД республики после утверждений Кишинева о падении двух якобы российских дронов на территории страны.
Озеров назвал свой визит во внешнеполитическое ведомство Молдавии плановым. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами, которые поинтересовались, почему его вызвали в МИД.
Как уточнили в молдавском МИДе, падение двух дронов произошло 10 ноября на севере и юге республики. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил на брифинге, что силовые структуры страны изучают дроны. После заключения «будет и диалог с представителем страны, которая запускает эти дроны», заявлял Гросу.