Молдавский МИД вызвал поверенного в делах Грузии после заявлений Кобахидзе

11 ноября Кобахидзе заявил журналистам, что «если и надо где-то расследовать выборы, то в Молдавии». «Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то, что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса… Также в США, вы видели в каком режиме проходил избирательный процесс. <...> Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран», – заявил Кобахидзе (цитата по «РИА Новости»).