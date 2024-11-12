Молдавский МИД вызвал поверенного в делах Грузии после заявлений Кобахидзе
МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах Грузии Давида Бочоришвили в связи с заявлениями премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о необходимости расследовать проведение президентских выборов в Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале молдавского министерства.
«Поверенный в делах посольства был проинформирован о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой премьер-министр Грузии в своем публичном выступлении освещает вопросы европейской интеграции республики Молдова и избирательного процесса в нашей стране», – говорится в заявлении МИД Молдавии.
11 ноября Кобахидзе заявил журналистам, что «если и надо где-то расследовать выборы, то в Молдавии». «Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то, что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса… Также в США, вы видели в каком режиме проходил избирательный процесс. <...> Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран», – заявил Кобахидзе (цитата по «РИА Новости»).
3 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. Победу одержала действующая глава государства Майя Санду, которая набрала 55,33% голосов. Ее оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло набрал 44,67%. Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов, а Санду – легитимным президентом. 9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов в республике и победу на них Санду.