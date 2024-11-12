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Молдавский МИД вызвал поверенного в делах Грузии после заявлений Кобахидзе

Ведомости

МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах Грузии Давида Бочоришвили в связи с заявлениями премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о необходимости расследовать проведение президентских выборов в Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале молдавского министерства.

«Поверенный в делах посольства был проинформирован о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой премьер-министр Грузии в своем публичном выступлении освещает вопросы европейской интеграции республики Молдова и избирательного процесса в нашей стране», – говорится в заявлении МИД Молдавии.

11 ноября Кобахидзе заявил журналистам, что «если и надо где-то расследовать выборы, то в Молдавии». «Как вы видите, там не ведется никакого расследования, несмотря на то, что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса… Также в США, вы видели в каком режиме проходил избирательный процесс. <...> Если где-то и надо расследовать, то мы должны начать с других стран», – заявил Кобахидзе (цитата по «РИА Новости»).

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. Победу одержала действующая глава государства Майя Санду, которая набрала 55,33% голосов. Ее оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло набрал 44,67%. Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов, а Санду – легитимным президентом. 9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов в республике и победу на них Санду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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