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Суд в США приговорил слившего данные Пентагона военного к 15 годам тюрьмы

Ведомости

Суд в США приговорил военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру к 15 годам тюремного заключения за утечку секретных военных документов о конфликте на Украине. По мнению обвинителей, его действия поставили под угрозу национальную безопасность страны, подвергли опасности других военнослужащих и нанесли ущерб отношениям США с союзниками. Об этом сообщает Associated Press.

В марте, почти через год после ареста, Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне.

Специальный агент, возглавляющий Бостонский отдел Федерального бюро расследований, Джоди Коэн заявила, что приговор возлагает на Тейшейру ответственность за то, что он «был одним из самых плодовитых источников утечек секретной информации в американской истории». Утечки открыли секретные оценки США по ситуации на Украине, включая информацию о передвижениях войск, а также о снабжении ВСУ.

Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле на базе Национальной гвардии ВВС Отис в Массачусетсе. Он работал специалистом по информационным технологиям, отвечающим за военные коммуникационные сети. По данным суда, сначала он напечатал секретные документы, к которым получил доступ, а затем начал делиться фотографиями файлов с пометками «Секретно» и «Совершенно секретно». Прокуроры также заявили, что он пытался замести следы перед арестом, и власти нашли в мусорном контейнере у него дома разбитый планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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