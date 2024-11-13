Суд в США приговорил слившего данные Пентагона военного к 15 годам тюрьмы

Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле на базе Национальной гвардии ВВС Отис в Массачусетсе. Он работал специалистом по информационным технологиям, отвечающим за военные коммуникационные сети. По данным суда, сначала он напечатал секретные документы, к которым получил доступ, а затем начал делиться фотографиями файлов с пометками «Секретно» и «Совершенно секретно». Прокуроры также заявили, что он пытался замести следы перед арестом, и власти нашли в мусорном контейнере у него дома разбитый планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox.