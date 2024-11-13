Суд в США приговорил слившего данные Пентагона военного к 15 годам тюрьмы
Суд в США приговорил военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру к 15 годам тюремного заключения за утечку секретных военных документов о конфликте на Украине. По мнению обвинителей, его действия поставили под угрозу национальную безопасность страны, подвергли опасности других военнослужащих и нанесли ущерб отношениям США с союзниками. Об этом сообщает Associated Press.
В марте, почти через год после ареста, Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне.
Специальный агент, возглавляющий Бостонский отдел Федерального бюро расследований, Джоди Коэн заявила, что приговор возлагает на Тейшейру ответственность за то, что он «был одним из самых плодовитых источников утечек секретной информации в американской истории». Утечки открыли секретные оценки США по ситуации на Украине, включая информацию о передвижениях войск, а также о снабжении ВСУ.
Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле на базе Национальной гвардии ВВС Отис в Массачусетсе. Он работал специалистом по информационным технологиям, отвечающим за военные коммуникационные сети. По данным суда, сначала он напечатал секретные документы, к которым получил доступ, а затем начал делиться фотографиями файлов с пометками «Секретно» и «Совершенно секретно». Прокуроры также заявили, что он пытался замести следы перед арестом, и власти нашли в мусорном контейнере у него дома разбитый планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox.