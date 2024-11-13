ВС России взяли под контроль Ровнополь в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ровнополь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в ежедневной сводке министерства обороны РФ.
Российские военные поразили формирования механизированной, горно-штурмовой бригад украинской армии и двух бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля ДНР. Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ также отразили две контратаки штурмовых групп двух бригад теробороны.
Противник потерял до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.
Российские военные активно продвигаются в ДНР в последние недели. 3 ноября ВС РФ взяли под контроль стратегически важное село Вишневое, а 4-го – зачистили участок площадью 15 кв. км. Контроль установлен над селами Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. 6 ноября российская армия взяла под контроль Антоновку и Максимовку, а на следующий день Минобороны сообщило, что военные установили контроль над селом Кременная Балка. 10 ноября оборонное ведомство сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волченка.