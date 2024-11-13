ВС России взяли под контроль Ровнополь в ДНР

Российские военные активно продвигаются в ДНР в последние недели. 3 ноября ВС РФ взяли под контроль стратегически важное село Вишневое, а 4-го – зачистили участок площадью 15 кв. км. Контроль установлен над селами Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. 6 ноября российская армия взяла под контроль Антоновку и Максимовку, а на следующий день Минобороны сообщило, что военные установили контроль над селом Кременная Балка. 10 ноября оборонное ведомство сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волченка.