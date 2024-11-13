Reuters: администрация Байдена просит ЕС согласовать соответствие поставок СПГ
Администрация действующего президента США Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой, чтобы поставки сжиженного природного газа (СПГ), соответствующие требованиям США по метану, автоматически соответствовали европейским стандартам импорта, сообщает Reuters со ссылкой на письмо от США.
Соответствие стандартов США и ЕС по метану защитит растущую торговлю СПГ между США и Европой, а также закрепит правила Байдена по метану, даже если они в конечном итоге будут отменены новой администрацией избранного президента Дональда Трампа.
«Мы понимаем, что этот процесс займет некоторое время. Однако мы хотели бы начать переговоры как можно скорее, чтобы обеспечить продолжение надежных и стабильных поставок природного газа из США в Европу», – написали официальные американские лица в письме от 28 октября, за несколько дней до победы Трампа на выборах 5 ноября.
Как отмечает агентство, ранее ЕС и администрация Байдена параллельно приняли законы о снижении выбросов парниковых газов в атмосферу. Трамп сообщал о намерении отменить «зеленые законы», что может привести к лишению возможности ввозить американские товары в ЕС из-за несоблюдения требований по экологической безопасности, а также может сократить объемы транспортировки СПГ.
Избрание президентом Трампа подрывает динамику глобальных переговоров по климату, поскольку дипломаты готовятся к его программе поддержки ископаемого топлива, писала 11 ноября The New York Times. Представители администрации Байдена настаивали на том, что революцию в области чистой энергии остановить невозможно, независимо от того, кто контролирует Белый дом.