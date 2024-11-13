Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: администрация Байдена просит ЕС согласовать соответствие поставок СПГ

Ведомости

Администрация действующего президента США Джо Байдена обратилась к Евросоюзу с просьбой, чтобы поставки сжиженного природного газа (СПГ), соответствующие требованиям США по метану, автоматически соответствовали европейским стандартам импорта, сообщает Reuters со ссылкой на письмо от США.

Соответствие стандартов США и ЕС по метану защитит растущую торговлю СПГ между США и Европой, а также закрепит правила Байдена по метану, даже если они в конечном итоге будут отменены новой администрацией избранного президента Дональда Трампа.

«Мы понимаем, что этот процесс займет некоторое время. Однако мы хотели бы начать переговоры как можно скорее, чтобы обеспечить продолжение надежных и стабильных поставок природного газа из США в Европу», – написали официальные американские лица в письме от 28 октября, за несколько дней до победы Трампа на выборах 5 ноября.

Как отмечает агентство, ранее ЕС и администрация Байдена параллельно приняли законы о снижении выбросов парниковых газов в атмосферу. Трамп сообщал о намерении отменить «зеленые законы», что может привести к лишению возможности ввозить американские товары в ЕС из-за несоблюдения требований по экологической безопасности, а также может сократить объемы транспортировки СПГ.

Избрание президентом Трампа подрывает динамику глобальных переговоров по климату, поскольку дипломаты готовятся к его программе поддержки ископаемого топлива, писала 11 ноября The New York Times. Представители администрации Байдена настаивали на том, что революцию в области чистой энергии остановить невозможно, независимо от того, кто контролирует Белый дом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных