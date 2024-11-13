Reuters: администрация Байдена просит ЕС согласовать соответствие поставок СПГ

«Мы понимаем, что этот процесс займет некоторое время. Однако мы хотели бы начать переговоры как можно скорее, чтобы обеспечить продолжение надежных и стабильных поставок природного газа из США в Европу», – написали официальные американские лица в письме от 28 октября, за несколько дней до победы Трампа на выборах 5 ноября.