Рикк Скотт выбывает из гонки за место лидера республиканцев в сенате
Сенатор от Флориды Рик Скотт не смог набрать необходимое количество голосов для победы на выборах лидера республиканцев в сенате. Об этом 13 ноября сообщил телеканал CNN.
Скотт выбывает из гонки. В ней остаются сенаторы от Южной Дакоты Джон Тун и Техаса – Джон Корнин. Оба считаются сравнительно умеренными республиканцами.
В первом раунде Тун набрал 23 голоса, Корнин – 15 голосов, Скотт – 13.
Из всех трех кандидатов Скотт считался наиболее близким к избранному президенту США Дональду Трампу.
Новый лидер заменит на посту сенатора от Кентукки Митча Макконнелла. Но он продолжит представлять свой штат в сенате до окончания полномочий в январе 2027 г.
После поражения Трампа на выборах 2020 г. его отношения с Макконнеллом резко испортились. Они придерживаются разных позиций по многим внутри- и внешнеполитическим вопросам, включая Украину.