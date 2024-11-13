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Рикк Скотт выбывает из гонки за место лидера республиканцев в сенате

Ведомости

Сенатор от Флориды Рик Скотт не смог набрать необходимое количество голосов для победы на выборах лидера республиканцев в сенате. Об этом 13 ноября сообщил телеканал CNN.

Скотт выбывает из гонки. В ней остаются сенаторы от Южной Дакоты Джон Тун и Техаса – Джон Корнин. Оба считаются сравнительно умеренными республиканцами.

В первом раунде Тун набрал 23 голоса, Корнин – 15 голосов, Скотт – 13.

Из всех трех кандидатов Скотт считался наиболее близким к избранному президенту США Дональду Трампу.

Новый лидер заменит на посту сенатора от Кентукки Митча Макконнелла. Но он продолжит представлять свой штат в сенате до окончания полномочий в январе 2027 г.

После поражения Трампа на выборах 2020 г. его отношения с Макконнеллом резко испортились. Они придерживаются разных позиций по многим внутри- и внешнеполитическим вопросам, включая Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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