В 16 населенных пунктах подконтрольной Украине части ДНР объявлена эвакуация

Российские военные активно продвигаются в ДНР в последние недели. 3 ноября Вооруженные силы РФ взяли под контроль стратегически важное село Вишневое. 6 ноября российские военные установили контроль над Антоновкой и Максимовкой, а на следующий день – над селом Кременная Балка. 10 ноября Минобороны России сообщило, что военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волченка. 13 ноября под контроль российский сил перешел населенный пункт Равнополь.