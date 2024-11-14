В 16 населенных пунктах подконтрольной Украине части ДНР объявлена эвакуация
Власти подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) объявили обязательную эвакуацию семей с детьми в 16 населенных пунктах Волновахского района. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.
Эвакуация будет провена в населенных пунктах Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково. Принудительно будут эвакуированы дети с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями.
Российские военные активно продвигаются в ДНР в последние недели. 3 ноября Вооруженные силы РФ взяли под контроль стратегически важное село Вишневое. 6 ноября российские военные установили контроль над Антоновкой и Максимовкой, а на следующий день – над селом Кременная Балка. 10 ноября Минобороны России сообщило, что военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волченка. 13 ноября под контроль российский сил перешел населенный пункт Равнополь.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.