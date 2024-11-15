Путин и Алиев обсудили реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта

Российский лидер по итогам встречи заявил, что Москва и Баку приступят к совместному созданию танкеров для перевозки нефти. Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, отметил Путин. Строительством займутся российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод.