Путин и Алиев обсудили реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле. Они обсудили вопросы реализации проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.
Эти темы затрагивались в контексте договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 г., а также с учетом контактов председателя правительства Михаила Мишустина в Баку.
«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – говорится в сообщении Кремля.
19 августа в Баку состоялись переговоры между Путиным и Алиевым. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные и региональные проблемы, в частности мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также приняли совместное заявление, подписали три соглашения и три меморандума.
Российский лидер по итогам встречи заявил, что Москва и Баку приступят к совместному созданию танкеров для перевозки нефти. Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, отметил Путин. Строительством займутся российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод.