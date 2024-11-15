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Путин и Алиев обсудили реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле. Они обсудили вопросы реализации проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

Эти темы затрагивались в контексте договоренностей, достигнутых во время визита Путина в Азербайджан в августе 2024 г., а также с учетом контактов председателя правительства Михаила Мишустина в Баку.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – говорится в сообщении Кремля.

19 августа в Баку состоялись переговоры между Путиным и Алиевым. Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные и региональные проблемы, в частности мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также приняли совместное заявление, подписали три соглашения и три меморандума.

Российский лидер по итогам встречи заявил, что Москва и Баку приступят к совместному созданию танкеров для перевозки нефти. Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, отметил Путин. Строительством займутся российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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