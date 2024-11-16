Посольство: Танзания может стать для РФ торговым хабом в Африке
Россия и Танзания прорабатывают идею продления международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», благодаря чему африканская страна сможет стать для Москвы торговым хабом в Африке, сообщил ТАСС первый секретарь посольства РФ в республике Никита Рассохин.
Танзания, как пояснил он в кулуарах международного форума МТК «Север – Юг», заинтересована в российских топливных ресурсах, зерне, удобрениях, технике и технологиях для развития сельского хозяйства. Россия же может закупать танзанийские кофе, хлопок, пальмовое масло и тропические фрукты, также у Москвы есть интерес к инвестициям в инфраструктурные и энергетические проекты.
«С учетом этих факторов у Танзании есть очевидные преимущества для того, чтобы стать крупным торговым хабом с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте», – сказал Рассохин.
Танзанию отличает выгодное географическое положение – у страны есть выход к Индийскому океану, она расположена на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию, добавил секретарь посольства. Кроме того, республику характеризует политическая стабильность, и она стремится привлекать инвесторов из-за рубежа. Идея продления МТК «Север – Юг» актуальна и уже прорабатывается профильными государственными и коммерческими структурами двух стран, отметил Рассохин.