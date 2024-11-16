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Посольство: Танзания может стать для РФ торговым хабом в Африке

Ведомости

Россия и Танзания прорабатывают идею продления международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», благодаря чему африканская страна сможет стать для Москвы торговым хабом в Африке, сообщил ТАСС первый секретарь посольства РФ в республике Никита Рассохин.

Танзания, как пояснил он в кулуарах международного форума МТК «Север – Юг», заинтересована в российских топливных ресурсах, зерне, удобрениях, технике и технологиях для развития сельского хозяйства. Россия же может закупать танзанийские кофе, хлопок, пальмовое масло и тропические фрукты, также у Москвы есть интерес к инвестициям в инфраструктурные и энергетические проекты.

«С учетом этих факторов у Танзании есть очевидные преимущества для того, чтобы стать крупным торговым хабом с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте», – сказал Рассохин.

Танзанию отличает выгодное географическое положение – у страны есть выход к Индийскому океану, она расположена на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию, добавил секретарь посольства. Кроме того, республику характеризует политическая стабильность, и она стремится привлекать инвесторов из-за рубежа. Идея продления МТК «Север – Юг» актуальна и уже прорабатывается профильными государственными и коммерческими структурами двух стран, отметил Рассохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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