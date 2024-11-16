Посольство: Танзания может стать для РФ торговым хабом в Африке

Танзанию отличает выгодное географическое положение – у страны есть выход к Индийскому океану, она расположена на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию, добавил секретарь посольства. Кроме того, республику характеризует политическая стабильность, и она стремится привлекать инвесторов из-за рубежа. Идея продления МТК «Север – Юг» актуальна и уже прорабатывается профильными государственными и коммерческими структурами двух стран, отметил Рассохин.