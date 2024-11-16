Президент Абхазии Бжания проведет встречу с жителями
Президент Абхазии Аслан Бжания, который покинул Сухуми после протестов и ультиматума оппозиции, проведет встречу с жителями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Бжания покинул Сухуми и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий, сообщили вечером 15 ноября в его пресс-службе. Этому предшествовали акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения.
Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуми, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ. В пресс-службе Бжании сообщали ТАСС, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента. При этом президент пока не подписал отзыв.
16 ноября секретарь Совета безопасности страны Рауль Лолуа сообщил ТАСС, что Сухуми остается единственной точкой протестной активности в республике, а последние события не повлияли на обороноспособность государства. До этого стало известно, что Бжания обсудил на совещании с руководителями силовых структур вопросы обеспечения безопасности страны.