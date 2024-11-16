В пресс-службе Бжании заявили, что главы некоторых регионов РФ поддержали его
Главы республик Северного Кавказа, Крыма, также руководители других российских регионов в телефонном разговоре выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжании после протестов и ультиматума оппозиции. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии.
«Они назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и желают народу Абхазии мира и добра», – говорится в сообщении.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения.
Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ. В пресс-службе Бжании сообщали ТАСС, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий, сообщили вечером 15 ноября в его пресс-службе. Тем самым власти опровергли распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы».