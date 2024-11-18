Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на решение Байдена

«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. <...> Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», – заявлял Шольц (цитата по ТАСС).