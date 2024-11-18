Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на решение Байдена
Решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять ракеты Taurus Украине не изменится после одобрения ударов вглубь России Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг с участием представителя кабмина Германии Вольфганга Бюхнера.
По словам Бюхнера, Шольц проинформирован о решении США разрешить вооруженным силам Украины удары ракетами ATACMS, но на решение Германии это не влияет, пишет ТАСС.
В сентябре сообщалось, что Германия не станет поставлять Украине ракеты, «способные долететь до Москвы».
«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. <...> Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», – заявлял Шольц (цитата по ТАСС).