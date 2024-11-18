Песков: подготовка разговора Путина и Трампа пока не ведется

7 ноября Путин поздравил Трампа с победой на выборах в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США. До этого Песков не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.