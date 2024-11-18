Песков: подготовка разговора Путина и Трампа пока не ведется
Запроса на телефонный разговор президента Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа пока не поступало, подготовка звонка не ведется. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил в беседе с ТАСС.
«Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
7 ноября Путин поздравил Трампа с победой на выборах в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США. До этого Песков не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.
10 ноября The Washington Post написала, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, но Кремль опроверг это сообщение. 17 ноября Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором Путина и Трампа. «Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет, предположить невозможно», – говорил Песков.