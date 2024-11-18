Путин пригласил главу Абхазии на празднование 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин пригласил главу Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило абхазское агентство «Апсныпресс», опубликовав соответствующий документ.
Приглашение от Путина передал посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин. «Президент Российской Федерации поручил мне передать вам текст приглашения на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в документе.
В 2024 г. на параде по случаю 79-летия Победы присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены были на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
В августе 2023 г. Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Победы. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.