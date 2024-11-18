Генсек НАТО обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства альянса
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками.
«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы», – заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку (цитата по «РИА Новости»).
Он сообщил, что НАТО усилило свои противовоздушные силы на востоке. Кроме того, он подчеркнул, что для альянса важна безопасность и в Черноморском регионе.
9 сентября министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского беспилотника возле населенного пункта вблизи границы с Украиной.
Днем 8 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в восточной части Латвии потерпел крушение российский беспилотник. По информации минобороны республики, аппарат якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на необходимость продолжать работу по укреплению восточной границы страны, включая усиление противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.