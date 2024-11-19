CNN узнал о «неопределенных» настроениях в НАТО после решений Трампа по Украине

По данным CNN, разрешение Байдена запускать ракеты ATACMS на российскую территорию увеличивает неопределенность в вопросе конфликта на Украине в преддверии президентства Дональда Трампа. Множество критики и неоднозначного отношения вызвал и звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, который, как пишет CNN, «положил конец почти двухлетней изоляции главы Кремля основными лидерами НАТО». Он был воспринят как «позитивное отношение к Путину», заявили чиновники. Перечисленные события провоцируют неопределенность в НАТО, передает CNN.