CNN узнал о «неопределенных» настроениях в НАТО после решений Трампа по Украине
В НАТО наблюдается неоднозначное отношение к исходу конфликта на Украине после многочисленных заявлений и решений лидеров западных стран. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По данным CNN, разрешение Байдена запускать ракеты ATACMS на российскую территорию увеличивает неопределенность в вопросе конфликта на Украине в преддверии президентства Дональда Трампа. Множество критики и неоднозначного отношения вызвал и звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, который, как пишет CNN, «положил конец почти двухлетней изоляции главы Кремля основными лидерами НАТО». Он был воспринят как «позитивное отношение к Путину», заявили чиновники. Перечисленные события провоцируют неопределенность в НАТО, передает CNN.
Как сообщают дипломаты, в штаб-квартире НАТО задаются вопросом, как Трамп отнесется к дальнейшей поддержке и мирным переговорам.
«Любая сделка будет предполагать приблизительное замораживание линии фронта, при этом Москва и Киев предоставят или получат гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление конфликта», – предполагают источники.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на применение поставленных американцами дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. По данным издания, украинская армия хочет направить их на Курскую область, где с 6 августа ведутся бои между российскими и украинскими военными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 18 ноября заявил, что если решение насчет ударов западным дальнобойным оружием действительно было доведено до Киева, то это «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».