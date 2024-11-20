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Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ

Ведомости

Попытки отдельных стран НАТО применять дальнобойное оружие ВСУ к РФ не останутся безнаказанными, сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Нарышкина, западные военно-политические элиты все больше осознают серьезность намерений России и понимают необходимость быть более сдержанными, чтобы не стать соучастниками в военно-разрушительном конфликте.

Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале сообщало об отражении атаки ВСУ. Украина выпустила по территории Брянской области шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма.

19 ноября «Ведомости. Страна» писали об атаке более пяти БПЛА в Воронежской области. В результате произошло возгорание на промышленном предприятии, выпускающем «исключительно гражданскую продукцию». В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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