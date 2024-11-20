Нарышкин прокомментировал попытки НАТО обеспечить удары ВСУ
Попытки отдельных стран НАТО применять дальнобойное оружие ВСУ к РФ не останутся безнаказанными, сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».
По словам Нарышкина, западные военно-политические элиты все больше осознают серьезность намерений России и понимают необходимость быть более сдержанными, чтобы не стать соучастниками в военно-разрушительном конфликте.
Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале сообщало об отражении атаки ВСУ. Украина выпустила по территории Брянской области шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Это первые удары дальнобойным оружием по России, не считая присоединенных территорий и Крыма.
19 ноября «Ведомости. Страна» писали об атаке более пяти БПЛА в Воронежской области. В результате произошло возгорание на промышленном предприятии, выпускающем «исключительно гражданскую продукцию». В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.