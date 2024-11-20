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На белорусском телеканале выйдет расследование о планах вторжения Запада

Ведомости

В Белоруссии на государственном телеканале ОНТ 20 ноября выйдет расследование о планах вторжения Запада в страну. Об этом сообщается в Telegram-канале ОНТ.

В фильме по материалам расследования будут представлены детали плана, включая роли и этапы, наступления Запада на Белоруссию, утверждают в анонсе.

Фильм носит название «Бесы: как хотят захватить Беларусь», передает ОНТ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции.

Лукашенко отмечал, что нападение на республику будет началом Третьей мировой войны.

11 сентября министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении охраны украинской границы ОМОНом. По словам Кубракова, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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