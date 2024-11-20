На белорусском телеканале выйдет расследование о планах вторжения Запада
В Белоруссии на государственном телеканале ОНТ 20 ноября выйдет расследование о планах вторжения Запада в страну. Об этом сообщается в Telegram-канале ОНТ.
В фильме по материалам расследования будут представлены детали плана, включая роли и этапы, наступления Запада на Белоруссию, утверждают в анонсе.
Фильм носит название «Бесы: как хотят захватить Беларусь», передает ОНТ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции.
Лукашенко отмечал, что нападение на республику будет началом Третьей мировой войны.
11 сентября министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении охраны украинской границы ОМОНом. По словам Кубракова, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ.