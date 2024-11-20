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Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Темами обсуждения стали противодействие террористическим угрозам в республике, а также развитие отношений стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Российский лидер также подчеркнул готовность РФ участвовать в укреплении экономики, суверенитета и безопасности страны. Туадера в ответ выразил благодарность за оказанную поддержку и помощь.

14 февраля «Ведомости» писали о форуме по борьбе с современными практиками неоколониализма «За свободу наций», организованном «Единой Россией». Мероприятие прошло в Москве с 15 по 16 февраля, в нем принял участие президент ЦАР, ставший самым статусным участником события.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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