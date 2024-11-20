Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Темами обсуждения стали противодействие террористическим угрозам в республике, а также развитие отношений стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.
Российский лидер также подчеркнул готовность РФ участвовать в укреплении экономики, суверенитета и безопасности страны. Туадера в ответ выразил благодарность за оказанную поддержку и помощь.
14 февраля «Ведомости» писали о форуме по борьбе с современными практиками неоколониализма «За свободу наций», организованном «Единой Россией». Мероприятие прошло в Москве с 15 по 16 февраля, в нем принял участие президент ЦАР, ставший самым статусным участником события.