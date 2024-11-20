14 февраля «Ведомости» писали о форуме по борьбе с современными практиками неоколониализма «За свободу наций», организованном «Единой Россией». Мероприятие прошло в Москве с 15 по 16 февраля, в нем принял участие президент ЦАР, ставший самым статусным участником события.