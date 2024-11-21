Великобритания утилизирует военную технику для экономии $632 млн
Великобритания объявила, что утилизирует пять военных кораблей, 31 вертолет и 46 беспилотных летательных аппаратов для разведки, наблюдения, целеуказания и рекогносцировки. Об этом сообщил журнал Breaking Defense.
Этот неожиданный шаг, о котором объявил министр обороны Великобритании Джон Хили, позволит сэкономить 500 млн фунтов стерлингов ($632 млн) в течение следующих пяти лет и избавиться от «устаревшего оборудования». Сэкономленные средства будут полностью направлены на оборону.
«Союзники были проинформированы, и мы постоянно общаемся с НАТО», – добавил Хили.
Два десантных корабля, HMS «Альбион» и HMS «Булварк», будут выведены из эксплуатации в конце года. Хили заявил, что эти суда были «фактически выведены из эксплуатации предыдущими министрами, но формально числились в составе флота» и обходились в 9 млн фунтов стерлингов в год.
Фрегат типа 23 HMS «Нортумберленд» будет списан из-за «структурных повреждений, которые делают его ремонт просто нерентабельным», отметил он, наряду с двумя танкерами класса «Уэйв», «ни один из которых не выходил в море уже много лет».
В общей сложности 14 тяжелых транспортных вертолетов CH-47 «Чинук», в том числе «некоторые» из тех, что находятся в эксплуатации уже 35 лет, будут выведены из эксплуатации одновременно с 17 многоцелевыми вертолетами «Пума». «Пумы» должны были быть заменены в рамках программы New Medium Helicopter (NMH) стоимостью 1 млрд фунтов, но этот план был нарушен в августе после того, как Lockheed Martin и Airbus отказались от участия в тендере, оставив Leonardo единственным конкурентом. «Чинук» в 2027 г. планируется заменить новыми H-47ER с увеличенным радиусом действия.