Великобритания утилизирует военную технику для экономии $632 млн

В общей сложности 14 тяжелых транспортных вертолетов CH-47 «Чинук», в том числе «некоторые» из тех, что находятся в эксплуатации уже 35 лет, будут выведены из эксплуатации одновременно с 17 многоцелевыми вертолетами «Пума». «Пумы» должны были быть заменены в рамках программы New Medium Helicopter (NMH) стоимостью 1 млрд фунтов, но этот план был нарушен в августе после того, как Lockheed Martin и Airbus отказались от участия в тендере, оставив Leonardo единственным конкурентом. «Чинук» в 2027 г. планируется заменить новыми H-47ER с увеличенным радиусом действия.