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Великобритания утилизирует военную технику для экономии $632 млн

Ведомости

Великобритания объявила, что утилизирует пять военных кораблей, 31 вертолет и 46 беспилотных летательных аппаратов для разведки, наблюдения, целеуказания и рекогносцировки. Об этом сообщил журнал Breaking Defense.

Этот неожиданный шаг, о котором объявил министр обороны Великобритании Джон Хили, позволит сэкономить 500 млн фунтов стерлингов ($632 млн) в течение следующих пяти лет и избавиться от «устаревшего оборудования». Сэкономленные средства будут полностью направлены на оборону.

«Союзники были проинформированы, и мы постоянно общаемся с НАТО», – добавил Хили.

Два десантных корабля, HMS «Альбион» и HMS «Булварк», будут выведены из эксплуатации в конце года. Хили заявил, что эти суда были «фактически выведены из эксплуатации предыдущими министрами, но формально числились в составе флота» и обходились в 9 млн фунтов стерлингов в год.

Фрегат типа 23 HMS «Нортумберленд» будет списан из-за «структурных повреждений, которые делают его ремонт просто нерентабельным», отметил он, наряду с двумя танкерами класса «Уэйв», «ни один из которых не выходил в море уже много лет».

В общей сложности 14 тяжелых транспортных вертолетов CH-47 «Чинук», в том числе «некоторые» из тех, что находятся в эксплуатации уже 35 лет, будут выведены из эксплуатации одновременно с 17 многоцелевыми вертолетами «Пума». «Пумы» должны были быть заменены в рамках программы New Medium Helicopter (NMH) стоимостью 1 млрд фунтов, но этот план был нарушен в августе после того, как Lockheed Martin и Airbus отказались от участия в тендере, оставив Leonardo единственным конкурентом. «Чинук» в 2027 г. планируется заменить новыми H-47ER с увеличенным радиусом действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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