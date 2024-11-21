Аксенов обратился к Путину с просьбой создать пограничное училище в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать пограничное училище в Крыму, с соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».
«Мы обратились к президенту и [директору ФСБ России] Александру Бортникову <…> с просьбой изучить ситуацию, возможность создания пограничного училища на территории Республики Крым. Лидер и директор ФСБ услышали позицию и коллегам дали задачу проработать ситуацию», – сказал он.
Решение о создании училища будет принято до конца года, добавил Аксенов.
Крым вернулся в состав к России в 2014 г. по итогам референдума. Украина считает полуостров своей территорией. После начала спецоперации Крым регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ – как с использованием беспилотников, так и западных ракет.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Московской области действует режим повышенной готовности. В феврале 2023 г. в Крыму бессрочно установили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.