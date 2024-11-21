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Аксенов обратился к Путину с просьбой создать пограничное училище в Крыму

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать пограничное училище в Крыму, с соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы обратились к президенту и [директору ФСБ России] Александру Бортникову <…> с просьбой изучить ситуацию, возможность создания пограничного училища на территории Республики Крым. Лидер и директор ФСБ услышали позицию и коллегам дали задачу проработать ситуацию», – сказал он.

Решение о создании училища будет принято до конца года, добавил Аксенов.

Крым вернулся в состав к России в 2014 г. по итогам референдума. Украина считает полуостров своей территорией. После начала спецоперации Крым регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ – как с использованием беспилотников, так и западных ракет.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Московской области действует режим повышенной готовности. В феврале 2023 г. в Крыму бессрочно установили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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