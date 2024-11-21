Орбан заявил о конце эпохи доминирования Запада
Либерально-прогрессивное господство Запада закончилось. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пятой международной конференции «Форум Евразии» в Будапеште. Его цитирует венгерский информационный портал Origo.
По словам Орбана, идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели и что люди, которые согласятся действовать в таком ключе, будут готовы делать это в обмен на экономические выгоды и финансовые преимущества, потерпела крах.
Орбан также говорил о силе азиатских государств и их способности возникнуть, существовать и выжить в качестве независимой экономической и политической державы. Премьер-министр заявил, что Венгрия должна быть готова к тому, что следующий период станет веком Евразии. Он добавил, что Венгрия не идет по «минному полю» в европейских отношениях, а реализует осознанную национальную политику и стратегию.
В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик.