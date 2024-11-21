Орбан заявил о конце эпохи доминирования Запада

Орбан также говорил о силе азиатских государств и их способности возникнуть, существовать и выжить в качестве независимой экономической и политической державы. Премьер-министр заявил, что Венгрия должна быть готова к тому, что следующий период станет веком Евразии. Он добавил, что Венгрия не идет по «минному полю» в европейских отношениях, а реализует осознанную национальную политику и стратегию.