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Орбан заявил о конце эпохи доминирования Запада

Ведомости

Либерально-прогрессивное господство Запада закончилось. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пятой международной конференции «Форум Евразии» в Будапеште. Его цитирует венгерский информационный портал Origo.

По словам Орбана, идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели и что люди, которые согласятся действовать в таком ключе, будут готовы делать это в обмен на экономические выгоды и финансовые преимущества, потерпела крах.

Орбан также говорил о силе азиатских государств и их способности возникнуть, существовать и выжить в качестве независимой экономической и политической державы. Премьер-министр заявил, что Венгрия должна быть готова к тому, что следующий период станет веком Евразии. Он добавил, что Венгрия не идет по «минному полю» в европейских отношениях, а реализует осознанную национальную политику и стратегию.

В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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