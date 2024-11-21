Минфин США разрешил посольствам России проводить операции с Газпромбанком

Лицензия выпущена в связи с обновлением санкционного списка управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США 21 ноября. Согласно документу, США разрешают проведение транзакций, «необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации <...> с участием Газпромбанка или любых компаний, напрямую или косвенно принадлежащих Газпромбанку на 50% или более».