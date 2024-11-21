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Минфин США разрешил посольствам России проводить операции с Газпромбанком

Ведомости

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о праве российских диппредставительств проводить финансовые операции с участием Газпромбанка, следует из документа, опубликованного на сайте американского ведомства. К таким операциям, в частности, относятся выплаты зарплат сотрудникам дипмиссий.

Лицензия выпущена в связи с обновлением санкционного списка управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США 21 ноября. Согласно документу, США разрешают проведение транзакций, «необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации <...> с участием Газпромбанка или любых компаний, напрямую или косвенно принадлежащих Газпромбанку на 50% или более».

21 ноября OFAC ввело санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», ББР банка, «Энерготрансбанка», «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания Регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др.

Согласно заявлению управления по контролю за иностранными активами, санкции связаны с директивами, которые ранее выпускало ведомство. Они, в частности, касаются акционерного общества «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2».

OFAC также опубликовал новое оповещение, связанное с Россией. В нем затрагивается деятельность системы передачи финансовых сообщений (СПФС). По версии ведомства, Москва «подтолкнула своих партнеров присоединиться к СПФС, чтобы позволить российским банкам, находящимся под санкциями, обойти ограничения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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