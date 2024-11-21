Минфин США разрешил посольствам России проводить операции с Газпромбанком
Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о праве российских диппредставительств проводить финансовые операции с участием Газпромбанка, следует из документа, опубликованного на сайте американского ведомства. К таким операциям, в частности, относятся выплаты зарплат сотрудникам дипмиссий.
Лицензия выпущена в связи с обновлением санкционного списка управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США 21 ноября. Согласно документу, США разрешают проведение транзакций, «необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации <...> с участием Газпромбанка или любых компаний, напрямую или косвенно принадлежащих Газпромбанку на 50% или более».
21 ноября OFAC ввело санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», ББР банка, «Энерготрансбанка», «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания Регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др.
Согласно заявлению управления по контролю за иностранными активами, санкции связаны с директивами, которые ранее выпускало ведомство. Они, в частности, касаются акционерного общества «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2».
OFAC также опубликовал новое оповещение, связанное с Россией. В нем затрагивается деятельность системы передачи финансовых сообщений (СПФС). По версии ведомства, Москва «подтолкнула своих партнеров присоединиться к СПФС, чтобы позволить российским банкам, находящимся под санкциями, обойти ограничения».