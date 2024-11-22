Швеция выделит $2,25 млрд на военную поддержку Украине
Швеция выделит $2,25 млрд (25 млрд крон) для военной поддержки Киева, в которую входит финансирование производства ракет большой дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Йонсона.
Новый пакет помощи будет объявлен в январе, заявляет Йонсон. Как уточняет министр, ракеты будут производить на территории Украины, но финансировать их будет Швеция.
В октябре стало известно, что власти Швеции выделили $30,41 млн на восстановление энергетического сектора Украины.
Помощь выделена в рамках объединенного скандинавско-балтийского пакета в преддверии зимы.
В мае министерство энергетики Украины заявило, что Швеция предоставит Киеву около 42,5 млн евро на восстановление энергетики. Сообщалось также, что кроме этой суммы на поддержку энергетики пойдут почти 12,7 млн евро через программу развития ООН на Украине. Ожидалось, что средства направят на поставку энергооборудования и восстановление инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.