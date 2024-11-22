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Швеция выделит $2,25 млрд на военную поддержку Украине

Ведомости

Швеция выделит $2,25 млрд (25 млрд крон) для военной поддержки Киева, в которую входит финансирование производства ракет большой дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Йонсона.

Новый пакет помощи будет объявлен в январе, заявляет Йонсон. Как уточняет министр, ракеты будут производить на территории Украины, но финансировать их будет Швеция.

В октябре стало известно, что власти Швеции выделили $30,41 млн на восстановление энергетического сектора Украины.

Помощь выделена в рамках объединенного скандинавско-балтийского пакета в преддверии зимы.

В мае министерство энергетики Украины заявило, что Швеция предоставит Киеву около 42,5 млн евро на восстановление энергетики. Сообщалось также, что кроме этой суммы на поддержку энергетики пойдут почти 12,7 млн евро через программу развития ООН на Украине. Ожидалось, что средства направят на поставку энергооборудования и восстановление инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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