Нью-Дели выступил против принятого на COP29 решения о поддержке бедных стран
Часть государств, включая Индию, раскритиковали решение о ежегодном выделении $300 млрд на помощь бедным странам для борьбы с последствиями изменения климата, принятое на 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Противники меры сочли ее «крайне недостаточной», сообщает Reuters.
Договор предполагает выделение $300 млрд в год к 2035 г. Агентство уточняет, что решение усилит предыдущее обязательство богатых стран выделять $100 млрд в год на финансирование климатических программ к 2020 г. Это соглашение было выполнено на два года позже, в 2022 г., и действительно до 2025 г.
По данным Reuters, достигнутое на саммите новое соглашение «должно было придать импульс международным усилиям по борьбе с глобальным потеплением в год, которому суждено стать самым жарким за всю историю наблюдений». Часть делегатов стоя аплодировали такому решению, но другие заявили, что богатые страны делают недостаточно и осудили Азербайджан «за поспешное одобрение спорного плана». Представитель индийской делегации Чандни Райна назвал этот документ «не более чем оптической иллюзией».
«По нашему мнению, это не решит проблему, с которой мы все столкнулись. Поэтому мы выступаем против принятия этого документа», – подчеркнул он.
При этом глава ООН по вопросам изменения климата Саймон Стилл отметил, что переговоры были трудными, но приветствовал результат как страховку человечества от глобального потепления. По его словам, сделка поспособствует «росту экологически чистой энергетики и защитит миллиарды жизней». Стилл также подчеркнул, что действие такого «страхового полиса» возможно только при условии своевременного и полного внесения взносов.