Нью-Дели выступил против принятого на COP29 решения о поддержке бедных стран

Договор предполагает выделение $300 млрд в год к 2035 г. Агентство уточняет, что решение усилит предыдущее обязательство богатых стран выделять $100 млрд в год на финансирование климатических программ к 2020 г. Это соглашение было выполнено на два года позже, в 2022 г., и действительно до 2025 г.