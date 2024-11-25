Порошенко призвал учитывать урок холодной войны для Украины

Издание уточняет, что несмотря на то, что США были союзником Украины с самого начала конфликта, существуют опасения, что военная поддержка может сойти на нет с предстоящим возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что может положить конец боевым действиям в течение 24 часов.