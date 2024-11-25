Порошенко призвал учитывать урок холодной войны для Украины
Руководству Украины и НАТО нужно извлечь уроки из примера времен холодной войны, когда Западная Германия получила членство в НАТО вопреки протестам Советского Союза. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta.
Порошенко заявил, что нужно «извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас».
Издание уточняет, что несмотря на то, что США были союзником Украины с самого начала конфликта, существуют опасения, что военная поддержка может сойти на нет с предстоящим возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что может положить конец боевым действиям в течение 24 часов.
На вопрос об этих страхах Порошенко призвал наблюдателей не воспринимать эти слова Трампа как «то, что обязательно произойдет в течение следующих недель», указав на военную помощь, предоставленную его стране во время первого президентства Трампа, когда Порошенко был президентом Украины.
Однако он подчеркнул, что победа в течение 24 часов возможна, если вместо этого «пригласить Украину в НАТО».
«Единственное, что нужно сделать Трампу, – это пригласить Украину вступить в НАТО. Это очень важное предварительное условие <..> заморозки всех военных действий», – настаивает Порошенко.
24 ноября конгрессмен от штата Флорида Майкл Уолтц сообщил телеканалу Fox News, что урегулирование украинского конфликта станет одной из первоочередных задач будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации в январе. Конгрессмен добавил, что страны Европы должны стать «ключевой частью» переговорного процесса.
В середине ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что победа Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение Вашингтона к украинскому кризису, потому что американцы захотят оставить все под своим контролем.