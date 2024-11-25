Губернатор Камчатского края Солодов вступил в «Единую Россию»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вступил в партию «Единая Россия». Об этом сообщил сам глава субъекта во время ежегодной региональной партийной конференции.
С июня 2018 г. по апрель 2020 г. Солодов возглавлял правительство Якутии, а до этого работал в Минвостокразвития. В апреле 2020 г. он был назначен врио губернатора Камчатского края.
В июне того же года Солодов сообщил, что будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Тогда он заявил, что не является членом какой-либо партии, хотя программы многих из них ему близки. Пост губернатора Солодов занимает с 21 сентября 2020 г.
В 2021 г. на сайте «Единой России» упоминалось, что Солодов является лидером списка партии по Камчатскому краю.