Губернатор Камчатского края Солодов вступил в «Единую Россию»

В июне того же года Солодов сообщил, что будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Тогда он заявил, что не является членом какой-либо партии, хотя программы многих из них ему близки. Пост губернатора Солодов занимает с 21 сентября 2020 г.