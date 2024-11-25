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Губернатор Камчатского края Солодов вступил в «Единую Россию»

Ведомости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вступил в партию «Единая Россия». Об этом сообщил сам глава субъекта во время ежегодной региональной партийной конференции.

С июня 2018 г. по апрель 2020 г. Солодов возглавлял правительство Якутии, а до этого работал в Минвостокразвития. В апреле 2020 г. он был назначен врио губернатора Камчатского края.

В июне того же года Солодов сообщил, что будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец. Тогда он заявил, что не является членом какой-либо партии, хотя программы многих из них ему близки. Пост губернатора Солодов занимает с 21 сентября 2020 г.

В 2021 г. на сайте «Единой России» упоминалось, что Солодов является лидером списка партии по Камчатскому краю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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