Минобороны Британии: конфликт на Украине вошел в критическую фазу
Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам переговоров глав военных ведомств Германии, Соединенного Королевства, Италии, Польши и Франции. По его словам, это требует от членов НАТО укреплять собственную оборону.
«Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», – добавил Хили (цитата по ТАСС).
Глава минобороны подчеркнул, что «глобальные угрозы усиливаются». Хили также сообщил, что европейские министры обсуждали увеличение военных расходов и необходимость «брать на себя больше ответственности» в вопросе обеспечения безопасности Европы.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
Президент России Владимир Путин озвучивал ряд условий прекращения огня в конфликте на Украине, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО. Он говорил о том, что вступление Киева в альянс станет угрозой для безопасности РФ.