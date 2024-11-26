Минобороны Британии: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

Президент России Владимир Путин озвучивал ряд условий прекращения огня в конфликте на Украине, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО. Он говорил о том, что вступление Киева в альянс станет угрозой для безопасности РФ.