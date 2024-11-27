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Орбан: 2025 год будет фантастическим при условии наступления мира

Ведомости

2025 год станет фантастическим, если он будет годом мира. Об этом заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы готовы!» – добавил Орбан.

В следующем сообщении он пояснил свою мысль. По словам Орбана, если Европа «продолжит представлять свое будущее в контексте войны», это будет иметь очевидные последствия для Венгрии. Если же мировая экономика и мировая политика «повернут в сторону мира», перед венгерской экономикой откроются более широкие возможности.

В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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