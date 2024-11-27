Орбан: 2025 год будет фантастическим при условии наступления мира
2025 год станет фантастическим, если он будет годом мира. Об этом заявил на своей странице в Facebook
«Мы готовы!» – добавил Орбан.
В следующем сообщении он пояснил свою мысль. По словам Орбана, если Европа «продолжит представлять свое будущее в контексте войны», это будет иметь очевидные последствия для Венгрии. Если же мировая экономика и мировая политика «повернут в сторону мира», перед венгерской экономикой откроются более широкие возможности.
В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик.