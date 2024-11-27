Орбан: 2025 год будет фантастическим при условии наступления мира

В следующем сообщении он пояснил свою мысль. По словам Орбана, если Европа «продолжит представлять свое будущее в контексте войны», это будет иметь очевидные последствия для Венгрии. Если же мировая экономика и мировая политика «повернут в сторону мира», перед венгерской экономикой откроются более широкие возможности.