Путин установил в Вооруженных силах России День морской пехоты
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ устанавливается День морской пехоты, он будет отмечаться 27 ноября.
«Установить в ВС РФ День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев также поздравил российских морских пехотинцев с профессиональным праздником – 319-й годовщиной со дня образования морской пехоты России.
Морских пехотинцев, подчеркнул он, всегда отличала высокая выучка, профессионализм, мужество и преданность Родине. Морская пехота внесла неоценимый вклад в разгром нацистских войск в годы Великой Отечественной войны, действуя на приморских направлениях, добавил Моисеев. Одной из самых ярких операций морских пехотинцев в современной истории он назвал освобождение 23 граждан России – экипаж танкера «Московский университет», захваченного сомалийскими пиратами.
27 ноября 1705 г. Петр I издал указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях. Праздник был утвержден приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 г.