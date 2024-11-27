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Путин установил в Вооруженных силах России День морской пехоты

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Вооруженных силах РФ устанавливается День морской пехоты, он будет отмечаться 27 ноября.

«Установить в ВС РФ День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев также поздравил российских морских пехотинцев с профессиональным праздником – 319-й годовщиной со дня образования морской пехоты России.

Морских пехотинцев, подчеркнул он, всегда отличала высокая выучка, профессионализм, мужество и преданность Родине. Морская пехота внесла неоценимый вклад в разгром нацистских войск в годы Великой Отечественной войны, действуя на приморских направлениях, добавил Моисеев. Одной из самых ярких операций морских пехотинцев в современной истории он назвал освобождение 23 граждан России – экипаж танкера «Московский университет», захваченного сомалийскими пиратами. 

27 ноября 1705 г. Петр I издал указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях. Праздник был утвержден приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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