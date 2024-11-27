Путин установил в Вооруженных силах России День морской пехоты

27 ноября 1705 г. Петр I издал указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях. Праздник был утвержден приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 г.