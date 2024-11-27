США ввели санкции против российских лиц по закону о нераспространении ОМУ
США ввели санкции в отношении российской компании Bearings on Lipetsk LLC. и гражданина РФ Игоря Мичурина, пояснив это тем, что они якобы нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный Госдепартаментом документ.
Ограничения начали действовать с 20 ноября. Под санкции также попали китайская фирма Dandong Mason-Age Trade Co Ltd. и два гражданина КНДР.
В июне 2017 г. минфин США уже вводил ограничения против Мичурина. Тогда в решении пояснялось, что он является директором компании Ardis-Bearings LLC., которая обеспечивает поставки северокорейской компании Tangun. Та, в свою очередь, связана с ракетной программой и программой создания оружия массового уничтожения, утверждали в США. Мичурин также часто выступал бизнес-партнером представителей компании Tangun в Москве, сообщал минфин.
США регулярно вводят ограничения в отношении российских физических, юридических и должностных лиц. В конце ноября американский минфин объявил о санкциях против первых зампредов Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, заместителя председателя ЦБ Ольги Поляковой. В список также попали Газпромбанк, БКС-банк и ряд других кредитных организаций. В общей сложности ограничения коснулись около 100 физических и юридических лиц.