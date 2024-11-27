США ввели санкции против российских лиц по закону о нераспространении ОМУ

В июне 2017 г. минфин США уже вводил ограничения против Мичурина. Тогда в решении пояснялось, что он является директором компании Ardis-Bearings LLC., которая обеспечивает поставки северокорейской компании Tangun. Та, в свою очередь, связана с ракетной программой и программой создания оружия массового уничтожения, утверждали в США. Мичурин также часто выступал бизнес-партнером представителей компании Tangun в Москве, сообщал минфин.