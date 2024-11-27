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США ввели санкции против российских лиц по закону о нераспространении ОМУ

Ведомости

США ввели санкции в отношении российской компании Bearings on Lipetsk LLC. и гражданина РФ Игоря Мичурина, пояснив это тем, что они якобы нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный Госдепартаментом документ.

Ограничения начали действовать с 20 ноября. Под санкции также попали китайская фирма Dandong Mason-Age Trade Co Ltd. и два гражданина КНДР.

В июне 2017 г. минфин США уже вводил ограничения против Мичурина. Тогда в решении пояснялось, что он является директором компании Ardis-Bearings LLC., которая обеспечивает поставки северокорейской компании Tangun. Та, в свою очередь, связана с ракетной программой и программой создания оружия массового уничтожения, утверждали в США. Мичурин также часто выступал бизнес-партнером представителей компании Tangun в Москве, сообщал минфин.

США регулярно вводят ограничения в отношении российских физических, юридических и должностных лиц. В конце ноября американский минфин объявил о санкциях против первых зампредов Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, заместителя председателя ЦБ Ольги Поляковой. В список также попали Газпромбанк, БКС-банк и ряд других кредитных организаций. В общей сложности ограничения коснулись около 100 физических и юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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