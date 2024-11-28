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Reuters: Байден готовит новый пакет военной помощи Украине в $725 млн

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи Украине на сумму $725 млн. Таким образом действующий президент стремится поддержать правительство в Киеве перед тем, как покинет свой пост в январе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить различные противотанковые средства из запасов США, в том числе противопехотные мины, беспилотники, ракеты «Стингер» и боеприпасы для реактивных систем залпового огня высокой мобильности (HIMARS). Ожидается, что в пакет также войдут кассетные боеприпасы, которые обычно используются в ракетах HIMARS.

17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. В тот же день ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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