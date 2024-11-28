Reuters: Байден готовит новый пакет военной помощи Украине в $725 млн

По словам чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить различные противотанковые средства из запасов США, в том числе противопехотные мины, беспилотники, ракеты «Стингер» и боеприпасы для реактивных систем залпового огня высокой мобильности (HIMARS). Ожидается, что в пакет также войдут кассетные боеприпасы, которые обычно используются в ракетах HIMARS.