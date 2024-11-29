Spiegel: немецкая партия выступила за возобновление торговли с Россией
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа в ФРГ, пишет Der Spiegel со ссылкой на финальный проект предвыборной программы АдГ.
Россия в контексте торговых отношений с Германией упоминается как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю. О российско-украинском конфликте не сказано ни слова, но Украина в проекте все же упоминается. Для АдГ, по сообщению журнала, Украина должна иметь нейтральный статус и быть вне ЕС и НАТО.
Spiegel отметил, что этим проектом АдГ возвращается к своему антиевропейскому курсу. Документ обсудят на федеральном съезде партии в январе.
В сентябре АдГ победила на выборах в федеральной земле Тюрингия. Как отмечал портал Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как правоэкстремистская, побеждает на выборах в региональный парламент. По сообщению СМИ, АдГ отличается от других партий тем, что позиционирует себя как отстаивающая интересы Восточной Германии.
«Ведомости» писали, что в 2024 г. спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Кроме того, изучается вопрос о признании экстремистской самой партии, что даст спецслужбам расширенный инструментарий для слежки за ее членами.