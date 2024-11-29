Spiegel: немецкая партия выступила за возобновление торговли с Россией

Россия в контексте торговых отношений с Германией упоминается как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю. О российско-украинском конфликте не сказано ни слова, но Украина в проекте все же упоминается. Для АдГ, по сообщению журнала, Украина должна иметь нейтральный статус и быть вне ЕС и НАТО.