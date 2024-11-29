Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Spiegel: немецкая партия выступила за возобновление торговли с Россией

Ведомости

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа в ФРГ, пишет Der Spiegel со ссылкой на финальный проект предвыборной программы АдГ.

Россия в контексте торговых отношений с Германией упоминается как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю. О российско-украинском конфликте не сказано ни слова, но Украина в проекте все же упоминается. Для АдГ, по сообщению журнала, Украина должна иметь нейтральный статус и быть вне ЕС и НАТО.

Spiegel отметил, что этим проектом АдГ возвращается к своему антиевропейскому курсу. Документ обсудят на федеральном съезде партии в январе.

В сентябре АдГ победила на выборах в федеральной земле Тюрингия. Как отмечал портал Tagesschau, это первый случай в истории ФРГ, когда партия, классифицированная властями как правоэкстремистская, побеждает на выборах в региональный парламент. По сообщению СМИ, АдГ отличается от других партий тем, что позиционирует себя как отстаивающая интересы Восточной Германии.

«Ведомости» писали, что в 2024 г. спецслужбы ФРГ признали три отделения партии АдГ правоэкстремистскими – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Кроме того, изучается вопрос о признании экстремистской самой партии, что даст спецслужбам расширенный инструментарий для слежки за ее членами.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных